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Edirne'de FETÖ operasyonu: Şüphelilerinin yurt dışına kaçmalarına aracılık eden 2 zanlı tutuklandı

Edirne'de 5 FETÖ şüphelisi ile 4 düzensiz göçmenin yurt dışına kaçmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

AA15 Haziran 2025 Pazar 09:13 - Güncelleme:
Edirne'de FETÖ operasyonu: Şüphelilerinin yurt dışına kaçmalarına aracılık eden 2 zanlı tutuklandı
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Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan zanlılar, "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Dün, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçırılmak üzere kente düzensiz göçmen ve FETÖ şüphelilerinin getirileceğini tespit etmiş; şüpheli 2 aracı takibe alan ekipler, 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni otoyol gişeleri mevkisinde bırakan aracı durdurmuştu.

Ekipler, sürücü ile 4 düzensiz göçmeni yakalamış, diğer araçtaki 5 FETÖ şüphelisi ile sürücüyü de gözaltına almıştı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmişti.

  • FETÖ şüphelisi
  • düzensiz göçmen
  • yurt dışı kaçış

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