  • Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: Geri gönderme merkezine teslim edildiler
Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: Geri gönderme merkezine teslim edildiler

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hudut birliklerince gerçekleştirilen faaliyetlerde 31 düzensiz göçmen yakalanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

IHA15 Nisan 2026 Çarşamba 12:08
Edinilen bilgilere göre, Demirköprü Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince Eskiköy köyü mülki sınırlarında 6 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Saçlımüsellim köyü sınırlarında ise Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek yakalandı.

Serem Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince Gemici köyü mülki sınırlarında yapılan çalışmalarda ise 1 Irak, 1 İran, 1 Filistin, 3 Cezayir ve 14 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Öte yandan, Kiremitçisalih köyü mülki sınırlarında Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 3 Türk vatandaşı yakalandı. Şüphelilerden birinin göçmen kaçakçılığı organizatörü olduğu değerlendirilirken, bir diğer şahsın "silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)" suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelinin ise dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. Üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan şüpheliler, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, olaylarla ilgili incelemeler sürüyor.

  • edirne
  • düzensiz göçmen
  • göçmen kaçakçılığı
  • operasyon
  • geri gönderme merkezi

ÖNERİLEN VİDEO

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
