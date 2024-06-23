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Edirne'de gölette toplu balık ölümleri

Edirne'nin Küçükdöllük köyündeki gölette, toplu balık ölümleri yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

DHA23 Haziran 2024 Pazar 10:19 - Güncelleme:
Edirne'de gölette toplu balık ölümleri
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Merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan gölette, toplu balık ölümleri yaşandı. Balıkların bir kısmı kıyıya vururken, bir kısmı ise su yüzeyinde kaldı. Muhtar Mehmet Meşe'nin ihbarıyla köye gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı, tutanak tutup, durumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne bildirdi. Müdürlük ekipleri de ölü balıklar ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

'NEREDEYSE GÖLDE CANLI BALIK KALMADI'

Köylüler, gölette ilk kez balık ölümleri ile karşılaştıklarını belirterek, ölüm nedeninin bulunmasını istedi. Köyde 18 yıldır üzüm yetiştiren İlyas Saç, daha önce de gölette suyun azaldığını ancak balık ölümlerinin ilk defa yaşandığını belirtti. Saç, "Onlarca belki de yüzlerce balık ölmüş. Neden öldüğü konusunda bir tespit yok. Duyduğumuza göre elektrik vererek avlanıyorlarmış. Bazı söylentiler de sudaki oksijenin azalması nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı yönünde ama bu döneme kadar bu gölette birkaç kere su azaldı. Daha önce böyle balık ölümü gerçekleşmedi. Bunun başka bir sebebi olması lazım. Çok fazla zayiat var. Neredeyse gölde canlı balık kalmadı. Tam bir katliam ama nasıl yapıldığını hiç bilmiyorum. Önce köy muhtarımız jandarma ekiplerine bilgi verdi. Güvenlik kameraları izlendi. Ölümlerin nedeninin bulunması lazım. 2005 yılından beri gece gündüz burada olan biriyim daha önce hiç böyle bir olay görmedim" diye konuştu.

Gölette yaklaşık 500 kilo balığın öldüğünü söyleyen Saç, "Bunu tekrar üretmesi zaman alır. İnsanlar gelip hem balıklarını tutup hem doğada piknik yapıyorlardı. Balık ölümlerinden dolayı artık insanlar gelmez. Kokudan gelmez fotoğrafları gören gelmez. Tam yumurta dönemi, hepsinin karnı şiş ve yumurta var. Bu tür göletlerde kontrollü ve izinli avlanılması lazım. Burada insanlar balık avlasın, piknik yapsın ama katliam olmasın. Geleceğimizi katletmişler burada" ifadelerini kullandı.

  • Edirne
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