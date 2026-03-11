Edirne'de yaşanan trajik olay, toplumun ilkyardım bilinci ve insani reflekslerini bir kez daha sorguya açtı. Kaldırımda aniden fenalaşan bir vatandaşın çevresindekilerin gözleri önünde dakikalarca yardımsız kalması, ardından hayatını kaybetmesi derin bir yara bıraktı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntüler, 'İnsanlık öldü mü?' sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

KALDIRIMDA FENALAŞTI, DAKİKALARCA İLKYARDIM YAPILMADI

Edirne'de insanlık ölmüş dedirten olayda, yerde can çekişen vatandaşın yardımına dakikalarca kimse koşmadı. Vicdanları sızlatan olayda, rahatsızlanan vatandaş hayatını kaybetti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde önceki akşam iftar sonrası vicdanları yaralayan bir dram yaşandı. Kaldırımda yürürken aniden fenalaşarak yere yığılan 48 yaşındaki Kemal Kulbilge, çevredeki vatandaşların ve bir taksi sürücüsünün dakikalarca yardımını bekledi. Her saniyenin hayati önem taşıdığı anlarda kimsenin ilkyardımda bulunmaması 'İnsanlık öldü mü?' sözünü hatırlattı. Dakikalar sonra gelen başka bir taksi şoförü can çekişen Kulbilge'ye ilkyardım gerçekleştirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Taksi durağında bulunan şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ekibi, bilinci kapalı vatandaşı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kulbilge, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz adam, Eski Cami'de düzenlenen törenin ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

KARDEŞİNDEN VİCDANLARI SIZLATAN İSYAN: 'İNSANLIK ÖLDÜ MÜ?'

Yaşanan acı olay sonrası konuşan Kemal Kulbilge'nin kardeşi Zehra Çetiner, vicdanları sızlatan görüntüler çerçevesinde tepkisini dile getirdi. Çetiner, "Görüntüleri izleyince 'İnsanlık ölmüş mü?' dedim. Ağabeyimi yerde yatarken kaç kişi görüyor ama müdahale etmemişler. Hastaneye sevk ettiklerinde kalbi durmuş, 40 dakika müdahale etmişler ama kurtarılamadı" diyerek ihmalkarlığa dikkat çekti.

"AMBULANS GELENE KADAR YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTIK"

Durakta çalışan başka bir şoför Mehmet Yıldız, iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Ne olduğunu anlayamadıkları için 112'yi arıyorlar ancak müdahale etmiyorlar. Başka bir şoför arkadaşımız geliyor o müdahale etmeye başlıyor. Biz taksiciyiz müdahale edebileceğimiz tam bir durum yok. Ambulans gelene kadar da yan çevirip yardımcı olmaya çalıştık" dedi.