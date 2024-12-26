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Edirne'de istihdamı artıracak adım

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte kurulum çalışmaları devam eden organize sanayi bölgelerinin (OSB) istihdam olanaklarını artıracağını söyledi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 10:45 - Güncelleme:
Edirne'de istihdamı artıracak adım
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Vali Sezer, Fatih Mahallesi'nde düzenlenen vatandaş buluşmasında, sanayi bölgelerinin kalkınma açısından önem arz ettiğini belirtti.

Uzunköprü, Keşan ve İpsala'ya kurulan OSB'lerde çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü anlatan Sezer, "Uzunköprü OSB'nin altyapı ihaleleri yapılıyor, bir taraftan da firmaların taleplerini alıyoruz. Keşan OSB için de çalışmalar sürüyor. Oraya bir firmaya 550 milyon dolarlık yatırım yaptırıyoruz. Yer tahsisi yapıldı, çok büyük bir alüminyum firması geliyor. Keşan OSB'nin yüzde 60'ının bitirdik. İpsala OSB tamamlandı, Tarım Kredi Kooperatifleri oraya Türkiye'nin en büyük fabrikasını kuruyor, Balkanlar'a da hitap edecek şekilde." diye konuştu.

Sezer, OSB'lerin çevreye duyarlı olacağını vurguladı.

Doğa dostu ve katma değeri yüksek OSB'lerin istihdam olanaklarını artıracağını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"İlk olarak yeşil sanayiye önem veriyoruz. Kesinlikle çevreye zarar verecek hiçbir fabrikaya izin vermiyoruz. İkincisi yenilebilir olacak yani atık üretmeyecek. Üçüncü olarak da katma değer üretecek. Özellikle beyaz yakalıların da yoğunlukta çalışacağı fabrikalar olacak. Çünkü teknik sınıflarda mezun olan evlatlarımız çalışmak için İstanbul'a gidiyor. Onlar da burada memleketlerinde kalsınlar ve buraya fayda sağlasınlar diye çalışmalar devam ediyor. Gelecek sene çalışmaların tamamlanmasıyla en az 3 bin kişinin istihdam edileceği bir alan oluşacak."

Sezer, Süloğlu ilçesindeki Edirne OSB'nin de genişletme çalışmasının tamamlandığını dile getirdi.

  • Edirne
  • organize sanayi bölgesi
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