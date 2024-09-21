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Edirne'de kaçakçılık operasyonu! CHP'li vekilin aracı olduğu ortaya çıktı

Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirildi.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 22:06 - Güncelleme:
Edirne'de kaçakçılık operasyonu! CHP'li vekilin aracı olduğu ortaya çıktı
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gişeleri'nde bir cipi durdurdu.

Araçtaki F.A. ve Ç.R.Ç, rızalarıyla araçtaki 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidini ekiplere teslim etti.

ARAÇ CHP'Lİ VEKİLE AİT ÇIKTI

Şüpheliler, "gümrük kaçakçılığı" suçundan işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı.

Aracın ise CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu öğrenildi.

Ediz Ün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu aracı gayri resmi danışmanı F.A'ya teslim ettiğini belirtti.

CHP'Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

Söz konusu olayla ilgisi olmadığını iddia eden Ün, F.A'nın Ç.R.Ç. ile buluşarak gümrük kaçağı eşyaları araca yükleyip İstanbul'a doğru yola çıktıklarını kolluk kuvvetlerini kendisini bilgilendirmeden öğrendiğini ileri sürdü.

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