İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2024 Pazartesi / 17 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1271
  • EURO
    33,8124
  • ALTIN
    2034.02
  • BIST100
    9385.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de kahreden olay! Baba ve oğlu 2 saat arayla hayatını kaybetti
Güncel

Edirne'de kahreden olay! Baba ve oğlu 2 saat arayla hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesinde emekli doktor Hakan Elatan (51), kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi. Elatan'ın babası Enver Elatan (76) da yaklaşık 2 saat sonra oğlunun öldüğü hastaneden çıktıktan sonra TIR'ın çarpması sonucu öldü.

DHA26 Şubat 2024 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
Edirne'de kahreden olay! Baba ve oğlu 2 saat arayla hayatını kaybetti
ABONE OL

İlçedeki evinde dün akşam kalp krizi geçiren emekli doktor Hakan Elatan, kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde saat 19.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Oğlunun öldüğü hastaneden çıkan Enver Elatan da yaklaşık 2 saat sonra Keşan-Gelibolu kara yolu, sanayi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçerken kaza geçirdi. Gelibolu yönüne giden S.E. (35) yönetimindeki 33 HU 362 çekici ve 33 R 8872 dorse plakalı TIR, Enver Elatan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Elatan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Enver Elatan'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. TIR şoförü S.E. ise gözaltına alındı.

Enver ve Hakan Elatan'ın cenazeleri, bugün öğle vakti Yeni Cami'de İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye, Elatan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP Keşan Belediye başkan adayı Mehmet Özcan ile vatandaşlar da katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.