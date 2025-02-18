Edirne'de kar yağışı etkili oldu

Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentin yüksek kesimlerinde yağmur yerini, kar yağışına bıraktı.

Kar, Bulgaristan sınırına yakın köyleri beyaz bir örtüyle kapladı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda da etkisini gösteren kar yağışının ulaşımda olumsuzluğa neden olmaması için çalışma yürütülüyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla perşembe gününe kadar sürmesi öngörülüyor.