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Edirne'de kar yağışı etkili oldu

Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

AA18 Şubat 2025 Salı 09:53 - Güncelleme:
Edirne'de kar yağışı etkili oldu
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Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentin yüksek kesimlerinde yağmur yerini, kar yağışına bıraktı.

Kar, Bulgaristan sınırına yakın köyleri beyaz bir örtüyle kapladı.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda da etkisini gösteren kar yağışının ulaşımda olumsuzluğa neden olmaması için çalışma yürütülüyor.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla perşembe gününe kadar sürmesi öngörülüyor.

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