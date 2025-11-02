E.S. idaresindeki 22 AEV 359 plakalı otomobil ile sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 GJS 19 ve T 4154 AK Bulgaristan plakalı tırlar ile 22 PD 812 ve 22 ADP 714 plakalı hafif ticari araçlar, Lalapaşa kara yolu tır parkı mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü E.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan hafif ticari araçtaki yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı ile ulaşımın sağlandığı kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.