Edirne'de korkutan yangın: Yeşillik alan alev aldı

Edirne'de otogar yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 10 dekarlık alanı sardı. Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin alevlerin ortasında bir kaplumbağayı fark edip güvenli alana taşıması ise dikkat çeken anlar arasında yer aldı.

RÜZGAR ALEVLERİ KONTROL DIŞINA ÇIKARDI

Otogar yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE ERİ KAPLUMBAĞAYI ALEVLERİN ARASINDAN KURTARDI

Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 10 dekar otluk alan zarar gördü.

Yangın bölgesinde kalan bir kaplumbağa, itfaiye eri tarafından güvenli alana götürüldü.