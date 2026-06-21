İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2026 Pazar / 6 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de korkutan yangın: Yeşillik alan alev aldı
Güncel

Edirne'de korkutan yangın: Yeşillik alan alev aldı

Edirne'de otogar yanındaki otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yaklaşık 10 dekar alanı küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa, itfaiye eri tarafından güvenli bölgeye taşındı.

AA21 Haziran 2026 Pazar 19:15 - Güncelleme:
Edirne'de korkutan yangın: Yeşillik alan alev aldı
ABONE OL

Edirne'de otogar yakınındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık 10 dekarlık alanı sardı. Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin alevlerin ortasında bir kaplumbağayı fark edip güvenli alana taşıması ise dikkat çeken anlar arasında yer aldı.

RÜZGAR ALEVLERİ KONTROL DIŞINA ÇIKARDI

Otogar yanındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE ERİ KAPLUMBAĞAYI ALEVLERİN ARASINDAN KURTARDI

Ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 10 dekar otluk alan zarar gördü.

Yangın bölgesinde kalan bir kaplumbağa, itfaiye eri tarafından güvenli alana götürüldü.

  • Edirne yangın
  • otluk alan yangını
  • kaplumbağa kurtarma
  • itfaiye
  • Edirne otogar

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.