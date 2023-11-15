Edirne'de kuraklık kanola üretiminde düşüşe sebep oluyor

Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısına katılan Bayazıt, kurumunun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bayazıt, Edirne'de bu yıl 341 bin 108 hektar alanın işlendiğini belirtti.

Kentin yüzölçümüne göre işlenen tarım alanının yüzde 56 olduğunu dile getiren Bayazıt, "Bu gerçekten iyi bir rakam. İşlenmeyen tarım arazimiz yok. Tarım alanlarındaki sulama miktarımız şu anda yüzde 42 seviyesinde. Toplam suladığımız alan 144 bin 695 hektar." dedi.

Bayazıt, Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 40'ının Edirne'de gerçekleştirildiğini vurguladı.

"KANOLA EKİMİ YAPILAN ALANLARA AYÇİÇEĞİ VE BUĞDAY EKİLDİ"



Edirne'nin Türkiye genelinde kanola üretiminde de yüzde 20 ile birinci sırada yer aldığına dikkati çeken Bayazıt, ayçiçeği üretiminde yüzde 14'le ikinci sırada yer aldıklarını söyledi.

Bu yıl kanola ekiminde azalmanın yaşandığını ifade eden Bayazıt, şöyle devam etti:

"Kanola ekimi yapılan alanlara ayçiçeği ve buğday ekildi. Bunun sebebi malum. Kış aylarını çok kurak geçirdik. Dolayısıyla kanola ekimi gerçekleşmedi. Ekilen alanlarda bozuldu yerine ayçiçeği ekildi. Bu yüzden kanola alanı biraz düştü. 16 bin ton gibi bir rekolte beklentimiz var. Ayçiçeği büyük bir alana ekildi fakat yaz ayları çok kuraktı. Hazirandan bu yana hiç yağış olmadı. Sıcaklıklar ayçiçeklerini de etkilendi. Bir miktar verim düşüklüğü yaşandı. Bu yıl 241 bin 800 tonluk ayçiçeği üretimi olacağını tahmin ediyoruz."