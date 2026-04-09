İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5689
  • EURO
    52,1267
  • ALTIN
    6740.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de lunapark faciası: 'Sıfır yerçekimi' adlı oyun ölümüne sebep oldu
Güncel

Edirne'de lunapark faciası: 'Sıfır yerçekimi' adlı oyun ölümüne sebep oldu

Edirne'nin İki Köprü Arası Caddesi'ndeki lunaparkta 'sıfır yerçekimi' adlı oyun aletinden düşen 29 yaşındaki Sedat Ç., kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 6 kişi ifadeye çağrıldı.

AA9 Nisan 2026 Perşembe 00:37
ABONE OL

İki Köprü Arası Caddesi'ndeki lunaparkta Sedat Ç'nin (29) oyun aletinden düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sedat Ç, ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sedat Ç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

POLİS LUNAPARKTA İNCELEME YAPTI, 6 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Polis ekipleri olayın ardından lunaparkta inceleme yaptı.

Olayla ilgili ifadesine başvurulmak üzere 6 kişi polis merkezine götürüldü.

  • Edirne lunapark kazası
  • sıfır yerçekimi
  • lunapark ölüm
  • oyun aleti kazası

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir.