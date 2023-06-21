Edirne'de narkotik operasyonu: 41 gözaltı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu süren ve sokak satıcılığı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. 56 ekip, 300 personel ve 1 Narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 56 şüpheli şahsa ait adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

"Operasyon görüntüleri film sahnelerini aratmadı"

Özel Harekat polisleri eşliğinde yapılan operasyonda, koçbaşı ile kapıları kırılarak girilen evler didik didik arandı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 132 gram esrar maddesi ,839 GR skunk, 78,6 gram bonzai, 9,64 gram eroin, 43,30 gram metamfetamin, 22 adet ectasy hap, 83 kök hint keneviri, 338 gram kenevir tohumu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet 9 mm. çapında tabanca fişeği elle geçirildi. Toplam 41 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde kullanmaktan araması olan bir şahıs gözaltına alınırken, 2 adet yasaklı ırk olarak bilinen pitbull cinsi köpek görevlilere teslim edilerek barınağa alınması sağlandı. Operasyon çerçevesinde yakalanan toplam 41 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.