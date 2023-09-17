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Edirne'de otomobil ile panelvan çarpıştı: 3 ölü

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA17 Eylül 2023 Pazar 13:28 - Güncelleme:
Edirne'de otomobil ile panelvan çarpıştı: 3 ölü
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B.K. yönetimindeki BKJ 6161 plakalı otomobil, Gelibolu-Keşan kara yolunun 12. kilometresinde O.K. idaresindeki 06 SAF 06 plakalı panelvanla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan H.K. ve A.S'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücüler O.K. ve B.K. ile araçlarda bulunan C.İ. ve O.S. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan O.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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