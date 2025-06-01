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Edirne'de otomobilin bagajında neoklasik döneme ait kadın heykeli ele geçirdi

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilin bagajında neoklasik döneme ait olduğu belirtilen kadın heykeli ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

AA1 Haziran 2025 Pazar 08:29 - Güncelleme:
Edirne'de otomobilin bagajında neoklasik döneme ait kadın heykeli ele geçirdi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağını tespit etti.

Ekiplerin ortak çalışması kapsamında Manisa'dan yola çıkan otomobil kent girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada bagajdaki çarşafa sarılmış yaklaşık bir metre boyunda mermer kadın heykeli ele geçirildi.

Ekiplerce 3 zanlı gözaltına alındı, heykel müze yetkililerine teslim edildi.

Müze yetkilileri, başsız heykelin 19. yüzyıl neoklasik dönem sanatının en ikonik eserlerinden olduğunu belirtti.

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