İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de polis servis aracıyla otobüs çarpıştı: 11 yaralı
Güncel

Edirne'de polis servis aracıyla otobüs çarpıştı: 11 yaralı

Edirne'de polisleri taşıyan servis aracı ile otobüsün çarpışması sonucu 10'u polis, 11 kişi yaralandı.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 20:13 - Güncelleme:
Edirne'de polis servis aracıyla otobüs çarpıştı: 11 yaralı
ABONE OL

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan 22 DH 245 plakalı servis aracıyla Sıddık Bozdoğan idaresindeki turist taşıyan 34 GPC 799 plakalı otobüs, Edirne-Kapıkule kara yolunun 6. kilometresinde çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 10'u polis 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kaza yerine gelerek bilgi aldı, polislere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesi sonrası normale döndü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.