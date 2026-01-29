Edirne'de sağanak faciası: Evlere su bastı, araçtakiler mahsur kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu kentte sabah başlayan yağış etkisini artırarak sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle Barutluk Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katındaki iki daireyi su bastı.

Evini su basan vatandaşlardan Sacide Doğan, şiddetli yağış sonrası banyodaki giderden eve su geldiğini söyledi.

Eşyalarının zarar gördüğünü belirten Doğan, suyun boşaltılması için yetkililere haber verdiklerini kaydetti.

Evini su basan Fethiye Aşık da tuvaletten ve giderden gelen suyun eve yayıldığını, çok zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Öte yandan, İstasyon Mahallesi'nde su biriken alt geçitte SUV tipi araç mahsur kaldı. Araçtaki vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıktı. Haber verilmesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi. Araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sürücü Mehmet Gençoğlu, sudan geçtiği sırada aracın çarpışma sensörü uyarısı vererek durduğunu ve mahsur kaldıklarını anlattı.

Bu arada, Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Bazı sürücüler, yağış nedeniyle güzergahını değiştirdi.