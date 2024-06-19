İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Haziran 2024 Çarşamba / 13 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5238
  • EURO
    35,0258
  • ALTIN
    2432.48
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı
Güncel

Edirne'de sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı

Edirne'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcak hayatı olumsuz etkiledi.

IHA19 Haziran 2024 Çarşamba 17:50 - Güncelleme:
Edirne'de sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşattı
ABONE OL

Hava sıcaklığının 36 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar, tarihi çarşılar, parklar, ve ağaçların altı gibi serin ve gölge yerlerde sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi de sıcak havadan nasibini aldı. Kurban Bayramı dolayısıyla kente gelen turistler gölgelik alanlarda dolaşırken, yerli halkın ise dışarıya çıkmadığı görüldü. Caddedeki güvercinler de sıcak havanın etkisiyle süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. İşlerini halletmek için dışarıya çıkan vatandaşlar da alışverişlerini yaptıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşların güneşin etkili olduğu saatler arasında dışarıya çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Vatandaşlar, şapka, güneş gözlüğü ve yelpaze ile güneşten korunmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Aylin Kelleci, hava sıcaklıklarının yüksek olmasının herkesi olumsuz etkilediğini söyledi. Bayram olmasına rağmen cadde ve sokakların boş kaldığını belirten Kelleci, işi olmayanın dışarıya çıkmadığını ifade etti.

İşlerini halletmek için dışarıya çıkan vatandaşlardan Aydın Özer, havaların çok sıcak olduğunu ve bu sıcakta çalışanların Allah yardımcısı olmasını diledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.