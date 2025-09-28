İSTANBUL 21°C / 16°C
Edirne'de silahlı kavga: 1 can kaybı

Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

28 Eylül 2025 Pazar 18:00
Edirne'de silahlı kavga: 1 can kaybı
Alınan bilgiyge göre, Yenikarpuzlu beldesinde A.Ö. (19), babası E.Ö. (55) ile husumetlileri M.A. (33) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, M.A'ya av tüfeğiyle ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

M.A'nın cenazesi, incelemenin ardından sağlık ekiplerince İpsala Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Şüpheliler A.Ö. ve E.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

