Kentte son günlerde yaşanan su kesintileri pek çok bölgede sorunlara neden oldu. Belediye ekipleri bazı bölgelere tankerlerle su taşıdı.

Su kesintileri siyasileri de karşı karşıya getirdi.

Siyasilerden bir kısmı kesintileri kuraklık ve geçmişte eksikliği giderilmeyen altyapıya bağlarken bir kısmı da yerel yönetimin iyi bir sınav veremediği yönünde açıklama yaptı.

"ALTYAPI HATLARI DA SIK SIK ARIZALARA YOL AÇIYOR"

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yaptığı açıklamada, sahada altyapı çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Gencan, kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesinin ciddi şekilde düştüğünü belirtti.

Kentte yıllar önce döşenmiş ve artık ömrünü tamamlamış altyapı hatlarının da sık sık arızalara yol açtığını ifade eden Gencan, "Ancak biz hiçbir mazeretin arkasına sığınmıyor, bu sorunları çözmek için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Konunun siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini aktaran Gencan, mağduriyetin giderilmesi için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

"ÇÖZÜM ÜRETMEK YERİNE KAHVEHANELERE MASA ÖRTÜSÜ DAĞITIYOR"

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise günlerdir Edirne'de çeşmelerden su akmadığını belirtti.

Vatandaşların susuz, esnafın ise çaresiz olduğunu vurgulayan Aksal, "CHP'li belediye çözüm üretmek yerine kahvehanelere masa örtüsü dağıtıyor. Peki esnaf çayı hangi suyla demleyecek, bardakları hangi suyla yıkayacak? Önlem alsanız ne vatandaşımız, ne de esnafımız bu çileyi çekmeyecekti." ifadelerini kullandı.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı da su sıkıntısının ihmal edilmiş altyapı ve kuraklık sonucu yaşandığını belirterek, hiçbir mazerete sığınmadan sorunu gidermeye çalıştıklarını belirtti.

"KENDİ AĞZINIZLA KABUL EDİYORSUNUZ"

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak ise ömrünü tamamlamış hatların arıza verdiğine işaret etti.

Belediyenin açıklamasında açıkça itiraf olduğunu ileri süren Makak, "Yıllar önce yapılmış ve artık ömrünü tamamlamış hatlar sürekli arıza veriyor. Bunu siz söylüyorsunuz, kendi ağzınızla kabul ediyorsunuz. Şimdi çıkıp bütün sorumluluğu başkasına yıkmaya çalışmanız Edirne halkını kandırmaya çalışmaktır." ifadelerini kullandı.