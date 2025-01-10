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Edirne'de tren arızası! Ulaşım aksadı

Edirne'de lokomotif arızası nedeniyle hemzemin geçitte Tunca Köprüsü üzerinden Karaağaç Mahallesi'ne ulaşım bir süre durdu.

AA10 Ocak 2025 Cuma 10:29 - Güncelleme:
Edirne'de tren arızası! Ulaşım aksadı
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Kapıkule Gar Gümrüğü'nden Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine hareket eden yük treni, Tunca Köprüsü hemzemin geçidinde arızalandı.

Tunca Köprüsü üzerinden Meriç Köprüsü'ne ve Karaağaç Mahallesi'ne ulaşılan hemzemin geçidin kapanması nedeniyle köprüden geçmek için gelenlerin araçları yoğunluk oluşturdu.

Sürücülerden bir kısmı mahalleye, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden geçerek ulaştı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından lokomotifteki arıza giderildi, yol trafiğe açıldı.

Vatandaşlardan Şenol Toker, AA muhabirine Orman İşletme Müdürlüğündeki işine gitmeye çalıştığını ancak arıza nedeniyle bir süre beklediğini söyledi.

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