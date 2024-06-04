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Edirne'de ulaşıma yüzde 37 zam

Edirne Belediye Meclisinde, şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapılması kararlaştırıldı.

AA4 Haziran 2024 Salı 17:03 - Güncelleme:
Edirne'de ulaşıma yüzde 37 zam
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Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, haziran ayı maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Gündemde yer alan ulaşıma zam maddesi de görüşüldü.

Bir süre önce hayatını kaybeden "Edirne turizm elçisi" ve Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar'ın adının oturduğu sokağa verilmesine de karar verildi.

Ayrıca Meclisin oy çokluğuyla aldığı kararla şehir içi ulaşıma yüzde 37 zam yapıldı.

Zammın ardından öğrenciler için biniş ücreti 11 lira 90 kuruştan 16 lira 300 kuruşa, tam ücret ise 16 lira 80 kuruştan 23 liraya yükseldi.

AK Partili Meclis Üyesi Celal Demir, kararın ardından söz alarak zammı eleştirdi.

Demir, Belediye Başkanı Gencan'a seçim döneminde ulaşımda indirime gidileceği vaadini hatırlatarak "Seçim öncesinde 'yüzde 20 indirim yapacağım' demiştiniz şimdi zam yaptınız." dedi.

Belediye Başkanı Akın da vatandaşların ETUS'a yönelik istek ve şikayetlerini takip merkezi sayesinde yakından takip ettiklerini belirtti.

Ulaşım sistemini bir şekilde ayakta tutmak zorunda olduklarını ifade eden Akın, "Evet bizim bir indirim talebimiz vardı, fakat bunu yaparken Edirne Belediyesi tarafından finanse etmek üzere yapmıştık. Ama ne yazık ki geldiğimiz noktada hem belediye gelirleri hem çıkan tasarruf tedbirleri bizi engeller vaziyete geldi. Bir şekilde en düşük seviyeden de olsa zam yapmak zorunda kaldık." dedi.

  • Edirne Belediye
  • ulaşım zammı
  • şehir içi ulaşım

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