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Güncel

Edirne'de vatandaşlara 'seyahat' uyarısı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artış gösteren Edirne'nin Enez ilçesinde Kaymakamlık, vatandaşlara zorunlu haller dışında il ya da ilçe dışına seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

AA21 Nisan 2021 Çarşamba 11:05 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 11:05
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Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamada, salgına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

İlçe ve köylerde vakalarda artış yaşandığı aktarılan açıklamada, zorunlu haller dışında seyahat edilmemesi tavsiye edildi.

Salgınla mücadelede tedbirlere sıkı şekilde riayet edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son birkaç günde ilçe merkezimiz ve köylerimizdeki vaka sayıları olağanüstü derecede artmıştır, artmaya da devam etmektedir. Bulaşın temelde 2 nedeni bulunmaktadır, hiçbir zorunluluk bulunmamakta iken yapılan il ve ilçe dışı seyahatler ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamak. Lütfen, vaka ve bulaş artışını engellemek amacıyla kendi izolasyonumuzu ve tedbirlerimizi sıkı bir şekilde uygulamaya devam edelim."

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