Güncel

Edirne'de yağ fabrikasında patlama

Edirne'de sıvı yağ üreten bir fabrikanın küspe sıkıştırma makinesinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA25 Ekim 2025 Cumartesi 16:31 - Güncelleme:
Edirne'de yağ fabrikasında patlama
Havsa ilçesi kara yolundaki fabrikanın küspe sıkıştırma bölümünde bulunan makinede, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE, AFAD ve doğal gaz dağıtım ekipleri sevk edildi.

Fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yaralanan ve dumandan etkilenen 2 işçi ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, fabrikanın faaliyetleri geçici olarak durduruldu ve çalışanlar evlerine gönderildi.

