Edirne'de yakalanan 5 kişiden 3'nün terör örgütü mensubu olmaktan arandığı ortaya çıktı

26 Şubat 2021 Cuma 13:56 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 13:59

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında görev yapan hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan şahısları yakalamaya devam ediyor. Son olarak Edirne'nin farklı hudut bölgelerinde toplam 5 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi. 2 kişinin ise terör örgütü PKK mensubu olmaktan yakalama kararı olduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar Edirne İl Jandarma ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlıklarına teslim edildi." denildi.