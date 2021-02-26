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Edirne'de yakalanan 5 kişiden 3'nün terör örgütü mensubu olmaktan arandığı ortaya çıktı

MSB: Yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 1'i FETÖ, 2'si PKK terör örgütü üyesi 5 kişi Edirne'deki hudut personelimiz tarafından yakalandı

26 Şubat 2021 Cuma 13:56 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 13:59
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Edirne hudut hattında görev yapan hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan şahısları yakalamaya devam ediyor. Son olarak Edirne'nin farklı hudut bölgelerinde toplam 5 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Yapılan incelemede şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan arandığı belirlendi. 2 kişinin ise terör örgütü PKK mensubu olmaktan yakalama kararı olduğu belirlendi. Yakalanan şahıslar Edirne İl Jandarma ve Meriç İlçe Jandarma Komutanlıklarına teslim edildi." denildi.

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