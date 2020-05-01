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Edirne'de yapı market deposunda yangın çıktı

EDİRNE'de, yapı marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

DHA01 Mayıs 2020 Cuma 15:51 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 15:51
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İstasyon Mahallesi'nde bulunan yapı marketin deposunda, saat 13.30 sıralarında, belirlenemeyen yangın başladı. Alevleri görenler, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Dumanlar, kentin birçok noktasından görülürken, yangının kontrol altına alınması için takviye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Polis de marketin bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, önlem aldı. Bu sırada Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını inceledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hasar gören depoda, soğutma çalışmaları sürüyor.

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