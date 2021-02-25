İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2021 Perşembe / 13 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2269
  • EURO
    8,8434
  • ALTIN
    413.655
  • BIST100
    1484.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki eski tuğgeneralin de bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Güncel

Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki eski tuğgeneralin de bulunduğu 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de mesleklerinden ihraç edilmiş bir tuğgeneralin de aralarında olduğu 4'ü eski askeri personel 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 16:10 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 16:11
ABONE OL

Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sınırdan yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik güçleri, Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık köyleri arasında kalan bölgede 5 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan kişilerin FETÖ üyeliğinden dosyaları ve pasaportlarında "şerh kaydı" bulunan, daha önce mesleklerinden ihraç edilmiş tuğgeneral N.C, albay C.A, yüzbaşı F.M.A, astsubay A.K. ile B.K. olduğu belirlendi.

Zanlıların gözaltındaki işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.