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Edirne'de yürekleri ağza getiren kaza: 16 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yolcu minibüsünün önünde seyreden tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

IHA16 Haziran 2026 Salı 16:12 - Güncelleme:
Edirne'de yürekleri ağza getiren kaza: 16 kişi yaralandı
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Kaza, Keşan-Gelibolu kara yolunda İzzetiye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Gelibolu yönüne seyreden S.Ü. yönetimindeki 34 NRR 549 plakalı yolcu minibüsü, aynı yönde ilerleyen B.C. idaresindeki 22 ACC 669 plakalı tıra bağlı 22 AEA 467 plakalı dorsenin arkasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü ile tır sürücüsünün yanı sıra minibüste bulunan 14 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Keşan ve çevre ilçelerden yönlendirilen çok sayıda ambulansla yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAYMAKAM MERCAN HASTANEYE GİDEREK BİLGİ ALDI

Kazanın ardından Keşan Kaymakamı Aziz Mercan da hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Başhekim Op. Dr. Recep Vural'dan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi alan Mercan, yaralılar ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Kaymakam Mercan, ekiplerin gerekli tüm müdahaleleri yaptığını ifade etti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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