İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2026 Cuma / 23 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6799
  • EURO
    52,4105
  • ALTIN
    6856.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Edirne'deki lunapark faciasında yeni gelişme: Gözaltılar var
Güncel

Edirne'deki lunapark faciasında yeni gelişme: Gözaltılar var

Edirne'de lunaparkta 'sıfır yerçekimi' adlı oyun aletinden düşerek hayatını kaybeden kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Nisan 2026 Cuma 15:26 - Güncelleme:
ABONE OL

Olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında lunaparkta inceleme yapan polis ekipleri, ifadesine başvurmak üzere 6 kişiyi emniyete götürdü.

Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerini inceleyen ekipler, lunapark işletmecisi ile bir çalışanı gözaltına aldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İki gün önce İki Köprü Arası Caddesi'ndeki lunaparkta S.Ç. (29), bindiği oyun aletinden düşerek ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.