Edirne'deki lunapark faciasında yeni gelişme: Gözaltılar var

Olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında lunaparkta inceleme yapan polis ekipleri, ifadesine başvurmak üzere 6 kişiyi emniyete götürdü.

Güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadelerini inceleyen ekipler, lunapark işletmecisi ile bir çalışanı gözaltına aldı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İki gün önce İki Köprü Arası Caddesi'ndeki lunaparkta S.Ç. (29), bindiği oyun aletinden düşerek ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.