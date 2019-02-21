Edirne'nin Enez ilçesinde lastik botta 28 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.
- DHA
Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karagöl Mevki açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti.
Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 5'i çocuk, 6'sı kadın toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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