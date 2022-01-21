İSTANBUL 10°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2022 Cuma / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir markete girip çok sayıda şişe alkolü çalarak kaçan şahıslar, kamera kayıtlarına takıldı. İki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 17:16 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 17:16
ABONE OL

Keşan'da bir alışveriş merkezinde bulunan markete giren iki şahıs, reyonda bulunan yaklaşık 500 lira değerindeki 19 şişe alkolü çaldı; daha sonra da kaçtı. Durum market görevlileri tarafından yapılan ürün sayımında fark edilirken, yapılan hırsızlık ihbarı üzerine polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışmalar kapsamında marketin kamera kayıtlarını inceleyen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketten ürünleri çalan 2 kişinin kimliğini daha önce de benzer suçlara karışmış E.E. ve C.O. olarak tespit etti. İki şahıs asayiş ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Adli makamlar karşısına çıkarılan E.E. ve C.O. isimli şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.