Edirne'ye değer katacak proje! Çalışmalar tamamlandı

Vali Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesisleri'nde kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazeteciler Günü'nü kutlayan Sezer, basın mensuplarına çalışmalarında başarı diledi.

Kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Sezer, Edirne'ye değer katacak projeleri hayata geçirmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Köylerdeki altyapı sorunlarını çözmek için çalışmalar yapıldığını anlatan Sezer, "En önemli problem yol problemiydi. Onunla ilgili 200 kilometre sıcak asfalt hedefimizi devam ettiriyoruz. 100 kilometre üzerinde sıcak asfalt tamamlandı, bunun yanında 50 kilometreye yakın sathi kaplama yapıldı. İçme suyu sıkıntısı çeken hiçbir köyümüz kalmadı. Mevcut şebekelerin takviyesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor." dedi.

HAMZABEYLİ YOLU DA GENİŞLETİLECEK

Ulaşım alanında önemli çalışmalar yapıldığını ve farklı projeler yürütüldüğünü dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Ulaşımla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü önemli çalışmalar yapıyor. Pazarkule Sınır Kapısı ile Tem Otoyolu arasındaki bağlantı yolu bitti, oranın açılışı gerçekleştirilecek. Hızlı Tren Projesi sürüyor. Hızlı trenle ilgili şehir içindeki çalışmalar neredeyse tamamlanmak üzere. Kapıkule yakınlarında çalışmalar ağırlık kazandı, orada gümrük alanında yeni hatların yapılması dahil olmak üzere büyük bir inşaat çalışması devam ediyor. Keşan-Enez yolundaki çalışmalar devam ediyor. Bu seneki hedefimiz Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun genişletme ve duble yol olarak yapılması noktasında bir çalışma yapılması. Orayı da bu sene programa alacak gibiyiz."

