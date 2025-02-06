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Edirne'ye içme suyu sağlayan baraja su takviyesi

Edirne'nin içme suyunun sağlandığı Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'na, yapımına başlanacak Kula-1 ve Kula-2 göletlerinden su aktarılacağı bildirildi.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 13:59 - Güncelleme:
Edirne'ye içme suyu sağlayan baraja su takviyesi
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AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Engin Makak, yazılı açıklamasında, yapılacak göletlerden Kayalıköy Barajı'na su aktarılmasıyla Edirne'nin içme suyu ve çiftçilerin tarımsal sulama sorununun kalmayacağına dikkati çekti.

Barajda yaşanan su sıkıntısının devlet eliyle çözüme kavuşacağını vurgulayan Makak, "Edirne'nin kullanacağı suyu, iki projeyle Kayalıköy Barajı'na aktaracağız. Edirne'nin yıllık kullanımı 20 milyon ton. İki ilin de sorun yaşamayacağı, aynı zamanda çiftçilerin de sulamada sorun yaşamayacağı bir sistem kurulacak." bilgisini paylaştı.

Makak, sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık, Edirne Valisi Yunus Sezer ve İl Başkanımız Belgin İba'yla birlikte sorun üzerinde çalışmamız devam ediyor. Birinci önceliğimiz Edirne içme suyu, iki ilin de kriz yaşamayacağı bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Kayalıköy Barajı'nı destekleyecek iki proje var; Kula-1, Kula-2 şu anda yatırımda. İhalesi yapıldı, en kısa sürede ödeneğinin aktarılmasıyla hayata geçirilecek.

Süloğlu Barajı'ndan 5 kilometrelik bir hat var. Onu değiştirmemiş Edirne Belediyesi, o yüzden Süloğlu'ndan su alamıyoruz. Süloğlu Barajı'ndan yeni hatta bağlanması için 5 kilometrelik hattın değişmesi lazım. Kula-1, Kula-2 projesi devreye girdiğinde Süloğlu devreden çıkarılıp sadece tarımsal sulamanın yapılacağı baraj olacak. Bir daha da 'Süloğlu Barajı'ndan neden su almıyorsunuz?' sorusu sorulmayacak."

- NE OLMUŞTU?

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesinin kritik duruma düştüğünü söylemişti.

Sarıçam, Kayalıköy Barajı'nın Edirne Belediyesi tarafından ücretsiz kullanıldığını, belediyenin barajın bakımına ve işletme maliyetlerine katkı sağlamadığı gibi çiftçileri de mağdur ettiğini ileri sürmüştü.

Sarıçam, Edirne Belediyesinin kullandığı suyun ücretinin Kayalıköy Sulama Kooperatifince karşılandığını da iddia etmişti.

  • Edirne su
  • Kırklareli Barajı
  • Kula göletleri

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