İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2024 Perşembe / 4 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7566
  • EURO
    36,7614
  • ALTIN
    2957.37
  • BIST100
    9918.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Edirne'ye millet bahçesi müjdesi

Edirne Valisi Yunus Sezer, Söğütlük Millet Bahçesi çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
Edirne'ye millet bahçesi müjdesi
ABONE OL

Sezer, İl Genel Meclisinin aralık ayı toplantısında yaptığı konuşmada, TOKİ Başkanlığının yaptığı millet bahçesinin çevre düzenlemesiyle beraber bittiğini belirtti.

Millet bahçesinde Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu nezaretinde kuruyan dallar ve ağaçların can ve mal kaybına sebep olmaması için temizlik çalışması yapıldığını anlatan Sezer, Söğütlük'teki tüm ağaçların kurulun tescillediği ağaçlar olduğunu çalışmalar boyunca ağaçların titizlikle korunduğunu dile getirdi.

Doğanın korunmasına duyarlı olduklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Ağaç ve yeşilin ne demek olduğunu biliriz. Dolayısıyla bu konuda bir inisiyatif kullanılsa bile ona mani oluruz. Şu anda yapılan bisiklet yolları dahi ağaçların etrafından dolaşıyor. Ağaçların etrafından geçen yürüyüş alanları mevcut, yani ortada ağaçlar kalmış. Hiç birine zarar vermeden koruma altına alınmış, bazılarına yatmasın diye takviye yapılmış. Muhteşem bir yer ve bu yerin muhteşemliğini korumak lazım. Oradaki sincapları ve doğal güzellikleri koruyarak onlara zarar vermememiz lazım."

Millet bahçesinin Meriç Nehri kenarında kalan alanları, kafeteryaları, çocuk oyun alanları ve sosyal alanların tamamlandığını anlatan Sezer, genel temizlik çalışmalarının ardından açılışın yapılacağını kaydetti.

- MİLLET BAHÇESİ

Karaağaç Mahallesi yolundaki ormanlık alanda yer alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde oturma alanları, sosyal donatılar, uzun mesafeli hem orman hem nehir kenarı bisiklet yolları, spor sahaları, kütüphane, otopark, piknik alanları bulunuyor.

Meriç Nehri'yle entegre planlanan yaklaşık 500 dönümlük Söğütlük Millet Bahçesi, Edirne için yeni bir cazibe merkezi haline gelecek.

  • Edirne Söğütlük Millet Bahçesi
  • edirne
  • Yunus Sezer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.