  Edirne'yi sağanak ve dolu vurdu! Cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı
Edirne'yi sağanak ve dolu vurdu! Cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı

Edirne'de etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yerleri ile apartman girişlerini su bastı, bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

AA28 Mayıs 2026 Perşembe 17:37 - Güncelleme:
Kentte gök gürültülü sağanak şeklinde başlayan yağış, bazı bölgelerde doluya dönüştü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri ile kapalı çarşılara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalarda önlem aldı.

Şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bazı bölümleri ile İlhami Ertem Caddesi tek yönlü trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri, kapanan yolların girişlerine şerit çekerek sürücüleri uyardı.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde ise bazı iş yerleri ile apartman girişlerini su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, bazı dükkanların girişlerine kum çuvalları yerleştirildi.

Su baskını yaşanan iş yerlerinde motopomplarla tahliye çalışması yapıldı.

Vatandaşlardan Yılmaz Kılıç, AA muhabirine, her sağanakta benzer sorunların yaşandığını belirterek, "Önlem alınmadığı için mağduruz. Buna artık çare bulunsun. Yıllardır aynı sorun yaşanıyor." dedi.

Hayati Ozan da apartman girişlerini su bastığını, kendi imkanlarıyla temizlik çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Yetkililerden önlem alınmasını isteyen Ozan, şiddetli yağışlarda hep aynı manzaranın tekrarlandığını kaydetti.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte sağanağın akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

