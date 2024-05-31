Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan-8 Mayıs'ta "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri" ve 9-30 Mayıs'ta "Fiili Atışlı Arazi Safhası" olmak üzere iki safha halinde gerçekleştirilen EFES-2024 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Söz konusu tatbikat, Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ile Doğanbey bölgesinde icra edildi. Tatbikata, 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların da yer aldığı yaklaşık 11 bin personel katıldı.

Bu sene düzenlenen tatbikatın geçen yıllarda icra edilen diğer tatbikatlardan farklılıklar gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristle Mücadele Harekatı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı Harekatları ile Pençe serisi operasyonlarından elde edilen tecrübelerin muharebe sahasına yansıtılması, Hibrit harekat ortamının esas alınması, Meskun Mahal Muharebeleri, Özel Kuvvetler ile gece denizden ve havadan sızma, baskın ve kritik personelin kurtarılması hususlarında geçtiğimiz yıllarda icra edilen tatbikatlardan farklılıklar gösterdi."

Ayrıca açıklamada, tatbikatta jenerik bir senaryo kapsamında topçu atışları ile desteklenen amfibi harekat icra edilerek hedeflerin kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleri ile vurulduğu aktarıldı.