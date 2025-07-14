AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "15 Temmuz bir ihanet projesidir, vatana ihanettir. Bir darbe girişimi olarak vatana ihanettir. Eğer başarılı olsaydı, Türkiye'yi Suriye'ye, Irak'a çevireceklerdi." dedi.

Ala, SETA tarafından düzenlenen, "9'uncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Türkiye'nin İslam ülkeleri içerisinde dünyanın en güçlü, kalkınmış ve gelişmiş ilk on ülkesi arasına girme potansiyeline sahip olduğunu belirten Ala, jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye'nin saldırılara maruz kaldığına işaret etti.

Efkan Ala, Türkiye'nin elde ettiği başarıların çok ses getirdiğini vurgulayarak, "Gönül ve tarihi coğrafyamızda bizim başarımızdan esinlenerek öz güven kazanan toplumların, devletlerin başardıklarına bakalım. Buna Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da bakalım, manzara, durum ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin dünyadaki ve bölgedeki bütün zulümlere en yüksek sesle itiraz eden bir ülke olduğunu belirten Ala, "Türkiye'yi şu anda denkleme almadan Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da Orta Asya'da herhangi bir düzenin kurulamayacağını biz söylemiyoruz sadece, büyük güçlerin devlet başkanları söylüyor. Onun için de bizim elde ettiğimiz başarı sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Hiçbir öyle amacımız olmasa bile dışsal artı etkisiyle bütün bölgemizi ve bütün İslam coğrafyasını etkiliyor. Biz arzu ediyoruz ki bu erdemli uygarlığın ilkelerinden bütün insanlık da yararlansın. Biz çok savaş yaşadık ama bizim tarihimizde kadın ve çocukların katliamı yok. Şimdi gözümüzün önünde dünyanın bütün gelişmiş ülkeleri el birliği yapmış Netanyahu haydut yönetimi Gazze'de hiçbir ayrım gözetmeden hepsine soykırım yapıyorlar." diye konuştu.

Türkiye'nin temsil ettiği değerlere sadece Türkiye'nin ihtiyacının olmadığını dile getiren Ala, şöyle devam etti:

"Onun için de Türkiye'nin dışarıdan saldırıyla elde edemeyecekleri sonuçları Türkiye'nin içerisinden tuzaklar kurarak, içerisinden saldırılar düzenleyerek elde etmeye çabalıyorlar. Türkiye'nin bir şekilde biraz hareketlenmesi başladığında, gelişmesi başladığında önünü kesmeye derhal çalışıyorlar ve birtakım faaliyetlerde bulunuyorlar. AK Parti dönemine gelinceye kadar da her denemeleri başarılı oldu. Türkiye'nin siyasi tarihine bakınca darbeler tarihi. Demokrasi ara rejim adeta. Darbeler ana rejim arada bir demokrasi geldi gitti."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, FETÖ ile mücadele konusunda yapılanlardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Eğer başarılı olsaydı asıl hedefleri Türkiye'yi Suriye, Irak ve Libya haline getirmekti. Türkiye'nin önü kesilmediği zaman, Türkiye başarılı olduğu zaman hangi atmosfer oluşuyor dünyada? Nasıl bir uluslararası ilişkiler ortaya çıkıyor? Şimdi de görüyoruz. Türkiye bunları bertaraf edip yoluna devam ettikçe buralarda tuzak kurmak isteyenlerin tuzakları boşa çıkıyor. 15 Temmuz bir ihanet projesidir, vatana ihanettir. Bir darbe girişimi olarak vatana ihanettir. Eğer başarılı olsaydı Türkiye'yi Suriye'ye, Irak'a çevireceklerdi. O gece, Cumhurbaşkanımızın liderliğinin dirayetiyle Türkiye uçurumun kenarından alınmıştır. Milletimiz, arkasında durmuştur, iradesini ortaya koymuştur. Bu iş öyle bertaraf edildi."

- "MİLLETİMİZ KAOSA FIRSAT VERMEMİŞTİR"

SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş ise 15 Temmuz gecesinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılan bir kıyam ve dirilişin adı olduğunu vurguladı.

Miş, "Darbecileri, meşru düzene ve hukuka meydan okuyan bir avuç olarak gören milletimizin siyasi bilinci ve feraseti, iç karışıklığa ve kaosa fırsat vermemiştir. Darbe ve işgal girişimini canları ve kanlarıyla akamete uğratan 251 şehidimizi ve 2 bin 734 gazimizin destansı mücadelesini hafızamızda taşımaya ve anlatmaya devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi olmadığına işaret eden Miş, aynı zamanda seçilmiş hükümeti yıkmak ve devleti ele geçirmek için devletin içinde 40 yıldan fazla sapkın amaçlar için yerleşmiş bir terör örgütü tarafından terör yöntemleri de kullanılarak icra edilen bir işgal girişimi olduğunu belirtti.

Nebi Miş, "15 Temmuz ruhunu diri tutmak, demokrasimizi, devletimizi, geleceğimizi ve bağımsızlığımızı korumanın vazgeçilmez koşuludur. 15 Temmuz'u görmezden gelmek, onu sıradanlaştırmak, başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere o gece canı pahasına sokağa çıkan binlerce insana yapılacak en büyük vefasızlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyuma, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da katıldı.