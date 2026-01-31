Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu, pazartesi günü güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden, akşam saatlerinde ise doğu ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'da ise rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın, pazartesi günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.