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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi

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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.11'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
 
Deniz yüzeyinin 13,90 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ovacık köyüne 315 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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