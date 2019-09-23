Ege Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi, Datça açıklarında saat 10.09’da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi, Datça açıklarında saat 10.09’da 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.
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