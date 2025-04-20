AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde peş peşe deprem meydana geldi

Bugün sabah saatlerinde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği 18.21 kilometre olarak ölçülürken, yerin 125.47 kilometre güneydoğusunda gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi -[125.47 km]Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-20
Saat:09:22:23 TSİ
Enlem:35.69583 N
Boylam:26.79278 E
Derinlik:18.21 km
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AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan ikinci bir deprem daha gerçekleşti. Saat 11.32'de meydana gelen depremde 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2025
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-04-20
Saat:11:32:26 TSİ
Enlem:36.74139 N
Boylam:25.68278 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Z2T8S94N7H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi