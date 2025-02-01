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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan yine aynı bölgede 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 16:04 - Güncelleme:
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BİR DEPREM DAHA

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.29'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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