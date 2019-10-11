23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8515
  • 6,4459
  • 281.996
  • 98780.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.55'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü´nde hareketli dakikalar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

HDP’den 'eyleme katılmayın' tehdidi

HDP’den 'eyleme katılmayın' tehdidi

Mehmetçiklere tam destek

Mehmetçiklere tam destek

Fransa'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Fransa'ya 'Barış Pınarı Harekatı' tepkisi

Kırmızı ete zam yok

Kırmızı ete zam yok

O AB ülkesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

O AB ülkesinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ruslar Graham'ı fena işletti! Hulusi Akar'ın ismi yetti

Ruslar Graham'ı fena işletti! Hulusi Akar'ın ismi yetti

Sanat dünyasından ‘Barış Pınarı’na tam destek

Sanat dünyasından ‘Barış Pınarı’na tam destek

CHP’li başkana çete üyesi koruma

CHP’li başkana çete üyesi koruma
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütü PKK/YPG evlerden saldırıyor

Terör örgütü PKK/YPG evlerden saldırıyor

Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması 2019 finalistleri belli oldu

Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması 2019 finalistleri belli oldu

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Vahşi doğanın içinden komik kareler

Vahşi doğanın içinden komik kareler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA