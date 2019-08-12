Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AYRINTILAR GELİYOR...
AYRINTILAR GELİYOR...
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