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Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AA5 Haziran 2025 Perşembe 08:26 - Güncelleme:
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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