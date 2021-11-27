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Ege Denizi'nde 50 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 50 düzensiz göçmeni kurtardı.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 01:16 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 01:16
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme'nin Karaada açıklarında can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıktıkları belirlenen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botları da lastik bottaki 21 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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