AA 22 Haziran 2021 Salı 01:51 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 01:59

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizinde 7 dakika arayla Richter ölçeğine göre önce 5.3, ardından 3.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Muğla ve İzmir ile bazı ilçelerinden hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 11,40 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Aynı bölgede art arda meydana gelen depremler Muğla'nın Datça, Bodrum, Marmaris ve çevre ilçeleri ile İzmir ve bazı ilçelerinden de hissedildi. Endişe yaratan depremlerde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada saat 01.25 itibarıyla bölgeden ulaşan olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) depremlerin büyüklüğünü 5.5 ve 3.6 olarak duyurdu.