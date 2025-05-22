Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla'nın Datça ilçesi oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2025
Büyüklük:6.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-22
Saat:06:19:36 TSİ
Enlem:35.80528 N
Boylam:25.95361 E
Derinlik:17.7 km
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