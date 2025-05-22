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Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA22 Mayıs 2025 Perşembe 06:39 - Güncelleme:
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Ege Denizinde saat 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçülürken depreme en yakın yerleşim yeri ise 166 kilometre mesafe ile Muğla'nın Datça ilçesi oldu.

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