21 Kasım 2025 Cuma
  • Ege Denizi'nde alçak saldırı! Türk askeri gelince kaçtılar
Güncel

Ege Denizi'nde alçak saldırı! Türk askeri gelince kaçtılar

Aydın'ın Didim ilçesinde Ege denizi açıklarında Yunan unsurlarınca bir balıkçı teknesine yönelik yapılan saldırıyla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yazılı açıklamada bulunuldu.

IHA21 Kasım 2025 Cuma 11:38 - Güncelleme:
Ege Denizi'nde alçak saldırı! Türk askeri gelince kaçtılar
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ege Denizi'nde Yunan Sahil Güvenliği Türk Balıkçı Teknesine Ateş Açtı" başlığı altında birtakım haber paylaşımları yapılmıştır.

Konuya ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Didim ilçesi Büyük Menderes Nehri açıklarında su ürünleri avcılığı yapan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909, TCSG-21) sevk edilmiştir. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botları tarafından önleme manevraları ve telsiz uyarıları yapılarak Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları bölgeden uzaklaştırılmış ve Türk teknelerinin avcılık faaliyetlerini güvenli bir şekilde tamamlaması sağlanmıştır.

Didim Taşburun Balıkçı Barınağına intikal eden balıkçı teknelerinde yapılan incelemeler neticesinde "Hasip Reis 3" isimli teknenin seyir radarında 4 adet mermi izine rastlanmış olup konuya ilişkin adli tahkikat başlatılmıştır. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk deniz yetki alanları içerisinde Mavi Vatan denizlerimizde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

Popüler Haberler
