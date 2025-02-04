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Ege Denizi'nde Amargos paniği! 3 ilimiz için kritik uyarı

7 günde 400 depremin meydana geldiği Ege Denizi'nde Santorini adasından büyük kaçış yaşanıyor. Uzmanlar 1956'daki volkanik 7.8'lik Amargos depremine dikkat çekerek İzmir, Muğla ve Aydın kıyılarında tsunami uyarısında bulundu.

Akşam Gazetesi4 Şubat 2025 Salı 08:30 - Güncelleme:
Ege Denizi'nde Amargos paniği! 3 ilimiz için kritik uyarı
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Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası Yunanistan ve Türkiye'yi teyakkuza geçirdi.

AFAD Ege'deki deprem fırtınası ile ilgili yaptığı açıklamada "Ege Denizi'nde, 28 Ocak tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla en büyüğü 4.9 olmak üzere 400'ün üzerine çıkmıştır. Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 km mesafede gerçekleşmiştir" uyarısı yaptı.

'EYLEM PLANLARIMIZ HAZIR'

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün her türlü olasılığa karşı eylem planlarının hazır olduğunu belirterek, "AFAD olarak her 15 dakikada bir deprem çözümlemesi yapıyoruz. Buna karşı ülke bazında eylem planlarımız var" dedi. Doç. Dr. Sinan Cansız ise 3 şehre dikkat çekerek, "6 ve üzeri bir depremde İzmir, Muğla ve Aydın kıyı şeridi yıkım ve tsunami riski yaşayabilir" uyarısında bulundu.

'DİKKAT ETMEK GEREK'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Prof. Dr. Şükrü Ersoy da bölgedeki volkanik yapının aktif olduğuna dikkat çekerek, "Bunlar sönmüş değil susmuş volkanlardır. Bu bölgeye çok dikkat etmek gerekir. Magma aktivitesi yukarı yönlü tetikliyor. Bu dalgalar tsunami yaratırsa bizim kıyılarımıza da gelir. Suskun volkanların harekete geçmesi halinde 9 Temmuz 1956'daki Amargos adasında olan 7.8 büyüklüğünde, 30 metre tsunamiye neden olan deprem tekerrür edebilir" açıklamalarında bulundu.

'TSUNAMİ TEHLİKESİ VAR'

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son yaşanan depremlerin normal olmadığını belirterek, "Geçmişte burada 40, 50, 100 kilometre derinlikli depremler de olmuş. O aşamaya gelirse problem biraz daha büyür, tsunami tehlikesi var" diye konuştu. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da "Santorini'deki yanardağ patlar ise lodos ve karayelde tüm kül vb üzerimize gelir. Tarım ve su kaynakları, halk sağlığı, havacılık, vb tehlikeye girer" dedi.

KOMŞUDA TEDİRGİN BEKLEYİŞ!

Santorini başta olmak üzere Ege adalarında artan sismik hareketlilik Yunanistan'ı alarma geçirdi. Arama kurtartma ekipleri tarafından çadırların kurulduğu Santorini dahil 4 adada okullarda bir günlüğüne tatil edildi ve tüm etkinlikler iptal edildi. Büyük bir deprem olacağı endişesi taşıyan çok sayıda kişi ise başkent Atina'ya gitmek üzere liman ve hava limanlarına akın etti. Yunan basınına göre yoğun talep nedeniyle uçak ve feribot biletleri tükendi.

Miçotakis: Yunanistan yoğun bir jeolojik olayla karşı karşıya

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